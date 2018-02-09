Полиция Кипра разыскивает сбежавших заключенных, среди которых гражданин Туркменистана
- Туркменистан, происшествия
- 15:44, 09 февраля 2018
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CA-NEWS (TM) - Полиция Кипра разыскивает двух заключенных, сбежавших 7 февраля с территории Центральной тюрьмы в момент выноса мусора во двор, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана».
Сулейман Йылкар и 17-летний гражданин Туркменистана Алишер Эймиров были осуждены в октябре минувшего года за ограбление рынка Аякоглы Бросс, что в районе Гойнели в Никосии. Суд предъявил им обвинение в похищении 4000 лир, 500 долларов, 100 евро и 60 фунтов стерлингов.
Полиция призывает граждан, владеющих информацией о возможном местонахождении беглецов, сообщить об этом в ближайший полицейский участок.
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