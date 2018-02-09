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  10 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Полиция Кипра разыскивает сбежавших заключенных, среди которых гражданин Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Полиция Кипра разыскивает двух заключенных, сбежавших 7 февраля с территории Центральной тюрьмы в момент выноса мусора во двор, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана».

Сулейман Йылкар и 17-летний гражданин Туркменистана Алишер Эймиров были осуждены в октябре минувшего года за ограбление рынка Аякоглы Бросс, что в районе Гойнели в Никосии. Суд предъявил им обвинение в похищении 4000 лир, 500 долларов, 100 евро и 60 фунтов стерлингов.

Полиция призывает граждан, владеющих информацией о возможном местонахождении беглецов, сообщить об этом в ближайший полицейский участок.

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