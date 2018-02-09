Спасшиеся из сгоревшего автобуса двое граждан Узбекистана покинули Казахстан

CA-NEWS (KZ) - Двое граждан Узбекистана, выжившие в трагедии с автобусом в Актюбинской области, уехали домой после дачи показаний в суде, передает Tengrinews.kz.

"Граждане Узбекистана Искаков А. и Мирзахмедов И. допрошены по обстоятельствам дела в качестве свидетелей. После депонирования их показаний в суде они выехали по месту жительства в Республику Узбекистан", - сообщили в прокуратуре Актюбинской области в ответе на официальный запрос агентства.

Также в прокуратуре сообщили, что расследованием гибели 52 пассажиров автобуса занимается межрегиональная следственно-оперативная группа следственного департамента МВД РК.

"В ходе следствия установлено, что причиной возгорания автобуса явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса. Собранными фактическими данными установлена причастность к данному преступлению всех трех водителей автобуса. С учетом требований статьи 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не может быть разглашена. Ход расследования находится на контроле Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Республики Казахстан", - отметили в прокуратуре.

26 января судом № 2 Актобе в отношении всех трех водителей сгоревшего автобуса санкционировано содержание под стражей. Пассажирский автобус в Иргизском районе Актюбинской области загорелся 18 января в 10.30 утра.

По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте. Позже в Сети появились фото и видео с места трагедии. По предварительным данным, в салоне автобуса находились 55 граждан Узбекистана.

Для изучения причин происшествия в Актюбинской области, а также оказания помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия.