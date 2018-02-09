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  10 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минсельхоз Казахстана планирует в 2018 году экспортировать 15 тыс. тонн мяса

CA-NEWS (KZ) - Министерство сельского хозяйства Казахстана планирует в 2018 году экспортировать 15 тыс. тонн мяса. Об этом 9 февраля на расширенном заседании правительства сообщил глава ведомства Умирзак Шукеев.

По его словам, в настоящее время количество племенного скота составляет 300 тыс. голов.

Министр рассказал, что в республике внедряется электронный учет скота, и весь племенной скот будет обеспечен электронными бирками.

В свою очередь президент РК Нурсултан Назарбаев напомнил, что за пять лет 1,2 трлн тенге было потрачено на развитие агропромышленного комплекса. «Самое главное, скот, который мы закупили, не только сохранить и развивать, но и увеличить количество», - отметил он.

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