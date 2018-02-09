Президент Узбекистана ознакомился со строительством новой ветки метро (фото)

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной и благоустроительной работы в Ташкенте. Глава государства посетил Юнусабадский район и ознакомился с проводимой здесь строительной работой, сообщила пресс-служба президента.



Для прокладки тоннеля метро выполнены бетонные работы протяженностью 305 метров и установлено 330 сборных железо-бетонных конструкций. К работам привлечено более 200 рабочих и инженеров. Используется современная техника из Германии и Китая. Линию протяженностью 2,9 километра намечено сдать в эксплуатацию в 2019 году.

"Цель всех наших усилий - создать удобства для людей, - сказал Шавкат Мирзиёев. Необходимо обеспечить взаимодополняемость линий метрополитена и маршрутов автобусов, вести мониторинг пользования пассажирами услугами общественного транспорта и на основе анализа оптимизировать его маршруты. Необходимо принять меры по снижению стоимости проезда за счет увеличения численности пассажиров".

Здесь же была представлена информация о строящемся в столице надземном метро. Президент дал указания по совершенствованию строительных работ, применению легковесных, но прочных строительных материалов, благоустройству территорий под эстакадами, внедрению дополнительных услуг.