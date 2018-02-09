РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Президент Узбекистана ознакомился со строительством новой ветки метро (фото)

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной и благоустроительной работы в Ташкенте. Глава государства посетил Юнусабадский район и ознакомился с проводимой здесь строительной работой, сообщила пресс-служба президента.

Для прокладки тоннеля метро выполнены бетонные работы протяженностью 305 метров и установлено 330 сборных железо-бетонных конструкций. К работам привлечено более 200 рабочих и инженеров. Используется современная техника из Германии и Китая. Линию протяженностью 2,9 километра намечено сдать в эксплуатацию в 2019 году.

75815316-0fc8-bf00-2447-72c6b8003265

"Цель всех наших усилий - создать удобства для людей, - сказал Шавкат Мирзиёев. Необходимо обеспечить взаимодополняемость линий метрополитена и маршрутов автобусов, вести мониторинг пользования пассажирами услугами общественного транспорта и на основе анализа оптимизировать его маршруты. Необходимо принять меры по снижению стоимости проезда за счет увеличения численности пассажиров".

cb061070-1c33-b90d-2796-14ae66a3f59d

Здесь же была представлена информация о строящемся в столице надземном метро. Президент дал указания по совершенствованию строительных работ, применению легковесных, но прочных строительных материалов, благоустройству территорий под эстакадами, внедрению дополнительных услуг.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×