В ООН рассказали об остановке притока новобранцев в ИГ и ставке на внешние теракты

CA-NEWS (CA) - За последние два года доходы ИГИЛ сократились на 90 процентов в связи с потерей контроля над нефтеносными районами. Приток новобранцев ИГИЛ в зоны конфликтов в Ираке и Сирии практически прекратился. Однако пока еще рано говорить о победе над этой террористической группировкой. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков на заседании Совета Безопасности ООН.

«Борьба против ИГИЛ выходит на новую стадию. …Несмотря на прошлогодние серьезные военные поражения ИГИЛ в Ираке, Сирийской Арабской Республике и на юге Филиппин, эта группировка и ее пособники продолжают представлять серьезную глобальную угрозу, которая принимает все новые формы», - цитирует его слова Центр новостей ООН.

В четверг в Совете Безопасности ООН прошло заседание, посвященное угрозе для мира и безопасности, которую представляет ИГИЛ. Владимир Воронков представил Совбезу доклад по этому вопросу.

Заместитель Генсека ООН доложил членам Совбеза о том, что сегодня ИГИЛ делает ставку на внешние теракты. Террористическая группировка больше не пытается захватывать новые территории. На сегодняшний день ИГИЛ фактически представляет собой «глобальную сеть с горизонтальной иерархией, имеющую слабый оперативный контроль над своими филиалами».

Приток новобранцев в зоны конфликтов в Ираке и Сирии практически прекратился. Поступают сведения лишь об единичных случаях вербовки новых боевиков.

В последнее время несколько ослабла «пропагандистская машина» ИГИЛ. «Тем не менее, члены ИГИЛ по-прежнему умело используют социальные сети, включая технологии шифрования и средства коммуникации в теневом Интернете, для связи друг с другом и координации действий при совершении терактов», - рассказал заместитель Генерального секретаря ООН.

По словам Владимира Воронкова, в последнее время сократились возможности ИГИЛ в плане получения доходов, главным образом по причине утраты контроля над нефтегазовыми месторождениями в Сирии. В целом доходы ИГИЛ с 2015 года упали более чем на 90 процентов. Но, несмотря на эти потери, игиловцы привлекают средства за счет вымогательства и поборов на контрольно-пропускных пунктах.

Несмотря на прогресс в борьбе с терроризмом и недавние военные успехи в противостоянии ИГИЛ как в Ираке, так и в Сирии, ИГИЛ не сдает позиций. На сегодняшний день боевики ИГИЛ бесчинствуют в Афганистане, Египте, Ливии, на Филиппинах и в Сомали.

В этой связи заместитель Генерального секретаря ООН призвал укрепить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Он напомнил о предстоящем саммите, который пройдет в июне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, и будет посвящен обзору реализации Контртеррористической стратегии. Владимир Воронков заявил, что сегодня необходимо устранять условия, которые позволяют ИГИЛ вовлекать молодых людей в преступные экстремистские сети.

«Большая часть новобранцев террористических организаций – это люди в возрасте от 17 до 27 лет. Группы экстремистов, пользуясь разочарованием молодых людей, предлагают девушкам и юношам, потерявшим веру, извращенные жизненные ценности», - сказал Владимир Воронков. Эту проблему также обсудят участники предстоящего саммита.