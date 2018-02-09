Показатель смертности от туберкулеза в Казахстане за 10 лет сократился в 6 раз

CA-NEWS (KZ) - Заболеваемость туберкулезом в Казахстане за последние 10 лет снизилась в 2,4 раза, показатель смертности - в 6 раз. Об этом сказал на пресс-конференции в Алматы сообщил директор Национального научного центра фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения РК Малик Аденов.

По его словам, согласно отчету Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности на 2017-2018 годы по фактору «Распространенность туберкулеза», по итогам 2017 года Казахстан улучшил свое положение на 2 позиции по сравнению с 2016 годом и занял 90 место среди 138 стран.

«В Казахстане для раннего выявления туберкулеза применяются современные методы диагностики, соответствующие международным стандартам. Во всех областных, городских и региональных бактериологических лабораториях при противотуберкулезных организациях внедрены передовые инновационные лабораторные технологии по ускоренной диагностике, в течение 2 часов, туберкулеза и множественной лекарственной устойчивости туберкулеза», - сказал специалист.

Он подчеркнул, что в Казахстане реализуется Стратегия интегрированного контроля туберкулеза, согласно которой пациенты, не выделяющие микобактерии туберкулеза и не представляющие опасности для окружающих, получают лечение амбулаторно в поликлиниках по месту жительства. По итогам 12 месяцев 2017 года на 25,1% увеличился удельный вес больных туберкулезом, начавших лечение в амбулаторных условиях, и составил 40,3%. Эффективность лечения больных туберкулезом в стране достаточно высокая. Так, излечение впервые выявленных больных туберкулезом по стране составило 86,9% в 2016 году и 87,0% - в 2017 году, в 2017 году улучшилась МЛУ ТБ и составила 78,2% против 74,8% за 2016 год.

М.Аденов добавил, что в Казахстане профилактика, диагностика и лечение туберкулеза бесплатны и осуществляются за счет государства. При своевременном выявлении, благодаря быстрым методам диагностики и высокоэффективным лекарствам, туберкулез полностью излечим. Люди, переболевшие туберкулезом, могут учиться, работать, рожать здоровых детей и жить полноценной жизнью.