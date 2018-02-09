В Душанбе отметили 25-летие установления дипотношений между Таджикистаном и Туркменистаном

CA-NEWS (TJ) - Научно-практическая конференция, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между Таджикистаном и Туркменистаном, организованная посольством Республики Туркменистан в Республике Таджикистан, состоялось сегодня, 9 февраля в Центре стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан в Душанбе.

В работе конференция участвовали, заместитель министра иностранных дел РТ Музаффар Хусейнзода, директор Центр стратегических исследований при президента РТ Худойберди Холикназар, Чрезвычайный и Полномочный посол Туркменистана в Таджикистане Чары Атаев, представители Академии Наук РТ, ученые, студенты и СМИ Таджикистана.

Посол Туркменистана в Республике Таджикистан Чары Атаев, в своим докладе отметил, что сегодня независимый и нейтральный Туркменистан является одним из самых динамично развивающихся стран мирового сообщества, идущий под руководством президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по пути грандиозных, исторических преобразований во всех сферах, в особенности во внешнеполитической деятельности.

Одним из важнейших направлений внешней политики и дипломатии Туркменистана является развитие тесных и многоплановых отношений с различными государствами мира. Эффективное межгосударственное сотрудничество, взаимопонимание и доверие между странами мы рассматриваем в качестве определяющих факторов упрочения мира и безопасности, поступательного экономического и социального развития в региональном и глобальном измерениях.

Как отмечается в «Концепции внешнеполитического курса Туркменистана на 2017-2023 годы», «сотрудничество с государствами региона на принципах взаимопонимания и взаимного доверия является основным условием сохранения и укрепления мира и безопасности в Центральной Азии. Этим определяется и динамичное экономическое и социальное развитие региона».

Особое значение во внешнеполитической стратегии нашей страны придаётся активизации диалога с дружественной Республикой Таджикистан. Отрадно отметить, что в текущем году туркмено-таджикская дружба пересекла важную веху данного знаменательного события – 25-летний юбилей. 27 января 1993 года между нашими странами был подписан Протокол «Об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Таджикистан», ставший основополагающим документом в развитии туркмено-таджикских отношений.

"Важно отметить, что Туркменистан по-прежнему остается верен традициям многовековой дружбы и братства, оказывая посильную помощь братскому таджикскому народу. Примером тому являются, направленные по инициативе Президента Туркменистана Глубокоуважаемого Гурбангулы Бердымухамедова, в 2008, 2010 и в 2015 годах, гуманитарные грузы, состоящие из дизельного топлива, строительной арматуры, муки первого сорта, простерилизованного хлопкового масла, детской одежды и т.д.

За прошедший период Туркменистан и Таджикистан выстроили дружественные отношения на основе взаимного уважения интересов и равноправного партнерства. Активизации плодотворного туркмено-таджикского диалога в духе дружбы добрососедства, прежде всего, способствуют личные доверительные отношения между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Взаимные визиты лидеров двух братских стран, осуществляемые на регулярной основе, демонстрируют взаимную приверженность к налаживанию и дальнейшему развитию полномасштабного сотрудничества во благо общего прогресса", - говорится в сообщении посольства.

"Знаковым событием в истории взаимоотношений двух братских стран необходимо назвать официальный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Таджикистан 2-3 ноября 2017 года, в ходе которого был подписан солидный пакет документов, нацеленных на дальнейшую интенсификацию многостороннего сотрудничества, в том числе, в сферах экономики, образования, культуры, а также в области межрегионального сотрудничества.

Исключительно важным шагом на пути расширения, заметно активизировавшихся в последние годы, межгосударственных отношений стало подписание главами государств в ходе вышеупомянутого визита Соглашения между Туркменистаном и Республикой Таджикистан о стратегическом партнерстве. С уверенностью можно сказать, что данный документ откроет новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества, принося еще большую пользу народам наших стран, - отмечается в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что в настоящее время между нашими странами создана солидная договорно-правовая база сотрудничества, состоящая из более 80 документов, которые охватывают такие отрасли, как торговля, транспорт, промышленность, энергетика, сельское хозяйство, гражданская оборона и др.

Касаясь темы взаимодействия на мировой арене, Туркменистан и Таджикистан намерены и дальше укреплять сотрудничество в рамках крупнейших международных организаций, прежде всего, ООН, ОБСЕ, региональных объединений. Неуклонно продолжается традиционная практика взаимной поддержки в Организации Объединённых Наций, свидетельствующая о схожести подходов сторон по важнейшим вопросам современного глобального развития в таких сферах, как обеспечение мира и безопасности, устойчивая энергетика, транспорт, экология и изменение климата.

Важнейшей составляющей межгосударственных отношений является торгово-экономическое сотрудничество, наращиванию которого призвана служить деятельность совместной Межправительственной туркмено-таджикской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, созданной в 2008 году по инициативе лидеров двух стран. Именно ей отводится действенная роль в реализации имеющегося потенциала, активизации продуктивных контактов, в том числе по линии бизнес-структур, увеличении объёмов взаимного товарооборота и расширении его номенклатуры за счёт взаимных поставок продукции различных отраслей. В рамках торгово-экономического сотрудничества актуальными направлениями сотрудничества являются энергетика, транспорт, сельское хозяйство и другие отрасли экономики. Таджикистан закупает у Туркменистана нефтепродукты и рафинированное хлопковое масло. В свою очередь, Туркменистан импортирует из Таджикистана товары народного потребления, алюминий и изделия из него, сельскохозяйственную продукцию.

Именно поэтому стороны создают все условия для неуклонного расширения культурных и научно-образовательных контактов, обменов делегациями мастеров искусств, изучения богатого самобытного историко-культурного наследия туркменского и таджикского народов.

"Еще одним фактором укрепления отношений между нашими странами выступает туркменская диаспора, компактно проживающая в районе Дусти Хатлонской области Таджикистана. Для них функционируют шесть общеобразовательных средних школ с туркменским языком обучения. Туркменистан высоко ценит усилия таджикской стороны в сохранении духовных ценностей, языка и традиций этнических туркмен Таджикистана. Кроме того, особую признательность вызывает, созданная в республике, атмосфера межнационального мира и толерантности.

В этих успехах, несомненно, есть также весомый вклад и членов Общества дружбы «Таджикистан-Туркменистан» и таджикского отделения Гуманитарной ассоциации туркмен мира, которые в своей деятельности плодотворно сотрудничают с Посольством Туркменистана в Республике Таджикистан и ежегодно отмечают юбилейные и памятные даты истории наших стран", - говорится в сообщении.

"В целом, нынешнее состояние туркмено-таджикских отношений имеет тенденцию поэтапного расширения. Вышеизложенная хроника плодотворного сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Таджикистан стала лучшим показателем решимости двух государств и дальше прилагать усилия в углублении межгосударственного сотрудничества и укреплении политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, в соответствии с потенциалом и потребностями наших народов", - заключили в посольстве.