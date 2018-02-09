В выходные в Казахстане ожидаются умеренные морозы

CA-NEWS (KZ) - Погоду в Казахстане 10-12 февраля по-прежнему будет определять поле повышенного атмосферного давления, сообщает РГП «Казгидромет».

Поэтому, по данным синоптиков, в выходные дни ожидаются умеренные морозы, в ночные и утренние часы туман, днем в большинстве областей малооблачно и солнечно.