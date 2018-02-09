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  10 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ЦБ России снизил ключевую ставку до 7,5%

CA-NEWS (CA) - Совет директоров Банка России на первом заседании в текущем году принял решение понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5% годовых. Об этом сообщается в материалах финансового регулятора.

Регулятор отметил, что продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.

«Краткосрочные проинфляционные риски ослабли. В связи с этим баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики. Усилилась неопределенность в отношении конъюнктуры глобальных финансовых рынков. Вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась. В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году», - отмечается в пресс-релизе Банка России.

В 2017 году ЦБ шесть раз снижал ключевую ставку, общее снижение составило 2,25 процентных пункта. На последнем в прошлом году заседании, 15 декабря, совет директоров ЦБ вопреки более сдержанным ожидания экономистов снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 7,75%.

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