Н.Назарбаев сомневается, что выпускницы аграрных университетов поедут работать в села

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сомневается, что выпускницы аграрных университетов поедут работать в села. Об этом он сказал 9 февраля на расширенном заседании правительства.

«Еще один вопрос - аграрная наука. Она тоже совсем не развивается. У нас есть три университета - в Алматы, Астане и Западном Казахстане. В эти университеты принимают одних девушек. Я не имею ничего против девушек и никогда не имел. Но разве эти девушки поедут в село?», - сказал он, обращаясь к министру сельского хозяйства Умирзаку Шукееву.

Глава ведомства ответил, что планируется ввести 70% квоту для студентов из сельской местности.

Н.Назарбаев отметил необходимость создания условий для их возвращения в село.