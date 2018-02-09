На севере Таджикистана драка между чабанами завершилась двойным убийством

CA-NEWS (TJ) - На севере Таджикистана в результате драки между группой местных чабанов убиты два человека. По подозрению в убийстве задержаны двое, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Как сообщается, 7 февраля текущего года между пастухами, жителями района Деваштич Согдийской области, М.А., Б.З., М.С. и Дж.Б. после совместного распития спиртных напитков произошел конфликт.

По данным источника, в ходе ссоры М.А., Б.З., и М.С. избили Дж.Б., которые скончался от побоев на месте происшествия. Далее М.А. предложил другим чабанам отнести тело Дж.Б. в свой дом.

М.С. воспринял данное предложение М.А., как попытку «заложить» их родным погибшего, и гражданин М.С. вместе с Б.З. напали на М.А. с целью убийства. Последний скончался от побоев своих коллег.

В отношении Б.З. и М.С. возбуждено уголовное дело по статье 104 ч.2 УК Таджикистана, ведется следствие, отмечается в сообщении.