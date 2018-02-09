Дело Бобомурода Абдуллаева открывает возможность для борьбы с пытками в Узбекистане, - Amnesty International

CA-NEWS (UZ) - Двое следователей следственного управления Службы национальной безопасности Узбекистана отстранены от дела журналиста Бобомурода Абдуллаева, сообщил в четверг глава Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана Сурат Икрамов. Более того, по его информации, в отношении следователей начата проверка по подозрению в фальсификации уголовного дела, применении пыток и незаконном задержании, говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International.

«Мы приветствуем сообщения, что по жалобам Бобомурода Абдуллаева на пытки была начата проверка, а подозреваемые в их применении силовики отстранены, хотя и считаем, что это нужно было сделать незамедлительно. Объективное расследование сообщений о применении пыток и отстранение от дел подозреваемых в них сотрудников является залогом эффективного следствия, согласно международным обзательствам Узбекистана. Это расследование – первый шаг на пути к восстановлению справедливости в деле Абдуллаева, а также в деле борьбы с пытками в Узбекистане. Важно, чтобы оно не было спущено на тормозах и стало прецедентом при расследовании подобных дел», – заявил заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

«Бобомурод Абдуллаев должен быть немедленно освобождён», – добавил он.

Независимый журналист и спортивный комментатор, Абдуллаев был задержан сотрудниками спецслужб в Ташкенте 27 сентября 2017 года, а уже спустя четыре дня Юнусабадский районный суд отправил его под арест по подозрению в «распространении материалов, направленных на свережение конституционного строя». На протяжении нескольких месяцев он содержался в печально известном СИЗО СНБ, где, по информации правозащитников, к подследственным применяют пытки. Всё это время он провёл, не имея практически никакой связи с внешним миром – адвокат и родственники к нему допускались лишь несколько раз.

Amnesty International начала кампанию в поддержку Абдуллаева вскоре после его ареста, но новый оборот его дело приняло только в январе этого года. Десятого января матери журналиста Гавхоржон Мадоминовой впервые за долгое время было разрешено свидание с сыном. На нём Абдуллаев рассказал, что к нему применялись пытки, под давлением ему пришлось отказаться и от услуг своего адвоката. Гавхоржон записала обращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёву, в котором рассказала о встрече с сыном.