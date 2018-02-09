Кусок полотна нацистского дирижабля «Гинденбург» 1937 года продали на аукционе в США за $36 тыс.

CA-NEWS (CA) - На аукционе RR Auction в Бостоне за $36 тыс. был продан кусок ткани, найденный на месте крушения дирижабля «Гинденбург» в 1937 году, сообщает Associated Press. По версии организаторов аукциона, это может быть фрагмент нацистского флага с воздушного судна.

Стартовая цена лота — $5 тыс. Уникальность ткани размером 12,7 х 15,9 см в ее красном цвете, ведь обшивка цеппелина была серой. Покупателем лота стал коллекционер американских артефактов, пожелавший остаться неизвестным.

Крушение дирижабля «Гинденбург», который на момент создания был самым большим жестким дирижаблем в мире, произошло 6 мая 1937 года. Дирижабль прибыл в США из Германии после трансатлантического перелета.

При попытке посадки в штате Нью-Джерси дирижабль, наполненный горючим водородом, загорелся и рухнул на землю. В результате крушения погибли 36 человек из 97. Гибель воздушного судна во время торжественной церемонии встречи была запечатлена на фото и видео и получила широкий мировой резонанс. Крушение «Гинденбурга» считается важным этапом для воздухоплавания, после которого начался постепенный отказ от использования дирижаблей для перевозки пассажиров.