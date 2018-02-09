Досаев попросил у Назарбаева разрешения сдвинуть сроки введения ОСМС на 2019 год

CA-NEWS (KZ) - Президент Нурсултан Назарбаев потребовал от вице-премьер-министра Ерболата Досаева назвать точные сроки старта программы обязательного социально-медицинского страхования, передает Tengrinews.kz.

После доклада министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой о планах по выводу из тени самозанятого населения Назарбаев обратился к заместителю премьер-министра Ерболату Досаеву. "Ерболат, когда теперь ОСМС будем вводить, скажи", - спросил президент на расширенном заседании правительства.

"Нурсултан Абишевич, всю информационную систему и распределение с учетом регистрации, то что Тамара Касымовна доложила, мы в законодательную работу, как вы в своем Послании отметили, должны привести весной этого года. С учетом программы массовой занятости и поддержки предпринимательства мы хотели бы попробовать взять у вас ранние обязательства. Мы ОСМС сдвинем на один год, и хотим начать в 2019 году вместо 2020-го", - сказал Досаев.

Досаев напомнил, что перенос программы медстрахования на 1 января 2020 года прошел с разрешения главы государства.

"Если закончим всю работу к осени, сможем начать с 2019 года", - пояснил он. "Хорошо, один год, видимо, нужен", - согласился президент.



