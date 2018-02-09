Тамара, скажи, ты устала на этой работе? - Н.Назарбаев уволил министра Т.Дуйсенову

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев освободил Тамару Дуйсенову от должности министра труда и социальной защиты, сообщает 9 февраля пресс-служба Акорды.

Ранее на расширенном заседании правительства глава РК раскритиковал ее работу, напомнив о поручениях, которые ей были даны.

«Нам пришлось отложить внедрение обязательного социального медицинского страхования. Основная причина: проблема вовлечения так называемого самозанятого населения. Они не платят налогов, короче говоря, находятся в тени. Я неоднократно на протяжении как минимум пяти лет говорю об этом. Давал конкретные поручения. Однако ими никто предметно не занимается. Что случилось, Тамара, скажи, или ты устала на этой работе?», - спросил ее Н.Назарбаев.

Т.Дуйсенова ответила, что в 2011 году ведомство начало реализацию программы по обеспечению населения работой. «2,8 миллиона самозанятых было, за эти пять лет мы 500 тысяч оттуда перевели в категорию наемных работников. 500 тысяч каждый месяц пополняют свои пенсионные счета. В этом году планируем еще 400 тысяч добавить в категорию эту. Нурсултан Абишевич, есть уволенные сотрудники, которые потеряли свою работу, есть те, кто окончил учебу и не смог устроится по работе. Они все идут к нам. В том году 261 тысяча к нам пришли. Если мы будет работать также, то будут изменения. 700-800 тысяч человек будут менять категорию. Нужны новые рабочие места, но пока их нет», - отметила на заседании министр.

Другим указом министром труда и социальной защиты назначена Мадина Абылкасымова.