Н.Назарбаев встретился с акимами областей и городов республиканского значения

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 9 февраля встретился с акимами областей и городов республиканского значения.

Как сообщает пресс-служба Акорды, он указал им на необходимость контроля стабильности цен на продукты питания и регулирования тарифов.

Кроме того, глава РК отметил важность проведения бесперебойного отопительного сезона в областях и поручил правительству совместно с акимами областей организовать мероприятия по предупреждению и недопущению наводнений в весенний период. Он предложил рассмотреть возможность накопления талых вод в резервуарах и их использования для сельскохозяйственных нужд.

«На уровне сельских населенных пунктов, где живет свыше 2 тыс. человек, будет внедряться местное самоуправление. Это четвертый уровень бюджета. На места передан сбор 7 видов налогов, здесь также осуществляются расходы по 19 направлениям. По предварительному анализу, лишь 11% сельских округов могут быть самодостаточными и способны покрыть расходы за счет собственных доходов. Поэтому правительству совместно с руководством областей необходимо взять этот вопрос на контроль», - сказал Н.Назарбаев.

Президент подчеркнул необходимость разъяснения обществу характера проектов и программ развития страны и указал на необходимость привлечения партии «Нур Отан» к этой работе.