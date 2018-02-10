Фото – Казахстанские спортсмены на церемонии открытия Олимпиады-2018

CA-NEWS (KZ) - В Пхенчхане состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр-2018.

Мероприятие проходило на специально построенной 35-тысячной арене. Парад олимпийцев возглавляли греческие атлеты, замыкали северокорейские и южнокорейские спортсмены с флагом, символизирующим единство стран.

Казахстан на открытие вывел знаменосец сборной Абзал Ажгалиев в парадном костюме «Алтын Адам». Специально для костюма была создана авторская стилизация традиционных зооморфных орнаментов фигур животных, обитавших на территории Семиречья: «Мүйіз» (рога), «Түйемойын» (верблюжья шея), «Құсқанаты» (птичьи крылья). Подол куртки вышит сакским узором, который изображен на головном уборе Золотого человека. Это рогатые лошадиные головы, соединенные с единым крылатым туловищем, птичьими крыльями. Спинка куртки украшена стилизованными барсами, на фоне зубчатой ленты – символизирующей Тянь-Шаньские горы, которые также являются репликой одеяния Золотого человека. Головной убор (дулыға) стилизован под шлем батыра Толегена из известного фильма Кыз-Жибек, снятого по одноименному эпосу. Венчают головной убор перья филина - «үкі», которые издревле являлись оберегом от сглаза и злых духов.

Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах поприветствовал всех на корейском языке и подчеркнул, что жители Пхенчхана могут гордиться Играми.

«Добро пожаловать на Олимпийские игры в Пхенчхане! Это событие, которого мы все так ждали. Первые зимние Игры в Корее. Это событие, ради которого с полной самоотдачей трудился МОК и многие люди страны. Все могут гордиться! Наступает время Пхенчхана. Спасибо всем, кто сделал возможным проведение этих Игр. Отдельная благодарность тысяче волонтерам, которые горячо нас встретили», - отмети он.

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Казахстан на Олимпиаде-2018 представят 46 спортсменов по девяти видам спорта. Всего будет на зимних Играх разыграно 102 комплекта медалей в 15 видах спорта. В Олимпиаде принимают участие 92 страны. Шесть стран - Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор и Эритрея - принимают участие в Играх первый раз.

Зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане продлятся 25 февраля.