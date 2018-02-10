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  10 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Южную Корею прилетела сестра Ким Чен Ына

CA-NEWS (CA) - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял в Сеуле делегацию высокопоставленных северокорейских чиновников, среди которых был председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР и сестра Ким Чен Ына, сообщает в субботу информагентство "Ренхап".

Прием прошел в официальной резиденции южнокорейского лидера, известной как Голубой дом. После негоо Мун Чжэ Ин пригласил гостей на обед. Сообщается, что он обменялся несколькими репликами с Ким Ё Чжон - сестрой Ким Чен Ына: обсуждали церемонию открытия Игр в Пхенчхане и погоду.

"Ренхап" отмечает, что Ким Ё Чжон стала первым членом семьи северокорейских лидеров, который посетил Сеул со времен корейской войны. Агентство указывает также на то, что последний раз такая высокопоставленная делегация приезжала в соседнюю страну в 2009 году, на похороны президента Ким Дэ Чжуна.

Накануне Ким Ё Чжон и ее спутники посетили церемонию открытия Олимпийских игр в Пхенчхане. Младшая сестра Ким Чен Ына считается одной из его приближенных; недавно она вошла в состав политбюро правящей партии КНДР.

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Комментарии (1)
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baiker
11:16, 10 февраля 2018
язык ломается от их имен)))
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