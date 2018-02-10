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  10 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Фоторепортаж: Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Южной Корее

CA-NEWS (CA) - В Пхёнчхане состоялось торжественное открытие XXIII зимних Олимпийских игр. Трансляция церемонии велась в 220 странах мира.

Игры официально объявил открытыми президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Олимпийский огонь зажгла фигуристска Ким Ён А.

Всего в Олимпиаде в Пхёнчхане принимают участие спортсмены из 92 стран. Шесть стран – Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор и Эритрея – принимают участие в Играх первый раз.

Спортивные состязания на Играх уже начались. Первые медали будут разыграны в субботу, 10 февраля.

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Комментарии (1)
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omurbekova
11:41, 10 февраля 2018
Пожелаем удачи Российским спортсмена!!!
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