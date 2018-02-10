Фоторепортаж: Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Южной Корее
- Азия и мир, спорт
- 11:18, 10 февраля 2018
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CA-NEWS (CA) - В Пхёнчхане состоялось торжественное открытие XXIII зимних Олимпийских игр. Трансляция церемонии велась в 220 странах мира.
Игры официально объявил открытыми президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Олимпийский огонь зажгла фигуристска Ким Ён А.
Всего в Олимпиаде в Пхёнчхане принимают участие спортсмены из 92 стран. Шесть стран – Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор и Эритрея – принимают участие в Играх первый раз.
Спортивные состязания на Играх уже начались. Первые медали будут разыграны в субботу, 10 февраля.
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