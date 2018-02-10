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  10 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Южной Кореи провел встречу с делегацией из КНДР в Сеуле

CA-NEWS (CA) - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с делегацией из КНДР, в том числе с младшей сестрой северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Йо Джонг. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Встреча прошла в официальной резиденции президента в Сеуле, отмечает агентство. После встречи стороны отправились на обед.

Делегация из КНДР прибыла в южнокорейский Пхёнчхан накануне, 9 февраля, присутствовала на церемонии открытия Олимпиады. В состав делегации в том числе вошли председатель парламента КНДР Ким Юн Нам и сестра северокорейского лидера Ким Йо Джонг. Это был первый визит представителя семьи Ким в Южную Корею с момента распада страны на два государства в 1948 году. В Северной Корее сестра Ким Чен Ына отвечает за пропаганду и агитацию.​

Спортсмены из КНДР и Южной Кореи вместе вышли на парад во время церемонии открытия. Белый флаг, на котором изображены синие очертания Корейского полуострова, одновременно несли двое спортсменов — бобслеист из Южной Кореи Юн Чжон Вон и северокорейская хоккеистка Чун Гум Хванг.

В начале января Сеул и Пхеньян начали первые за несколько лет переговоры о нормализации отношений двух государств. Стороны договорились о формировании совместной команды на церемонии открытия Олимпийских игр.

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