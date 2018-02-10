Израиль сбил над своей территорией иранский беспилотник

CA-NEWS (CA) - Израильский вертолет сбил в субботу иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, а также нанес удар по иранским объектам в арабской стране. Об этом говорится в поступившем в субботу в представительство ТАСС коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля.

"Боевой вертолет успешно перехватил иранский БПЛА, который был запущен из Сирии и проник в Израиль, - сообщили военные. - Аппарат был идентифицирован системами воздушной обороны на ранней стадии и находился под наблюдением до перехвата". "В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по иранским объектам в Сирии", - добавили в армейской пресс-службе.

В армейском коммюнике указывается, что "сирены, сработавшие на Голанских высотах, являются результатом [запуска] сирийских зенитных ракет".

"Армия обороны Израиля продолжит действовать против любых попыток проникновения в израильское воздушное пространство и будут решительно пресекать любые попытки нарушения израильского суверенитета", - подчеркнули военные. В пресс-службе добавили, что "инцидент пока не исчерпан".