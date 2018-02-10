РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Израиль сбил над своей территорией иранский беспилотник

CA-NEWS (CA) - Израильский вертолет сбил в субботу иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, а также нанес удар по иранским объектам в арабской стране. Об этом говорится в поступившем в субботу в представительство ТАСС коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля.

"Боевой вертолет успешно перехватил иранский БПЛА, который был запущен из Сирии и проник в Израиль, - сообщили военные. - Аппарат был идентифицирован системами воздушной обороны на ранней стадии и находился под наблюдением до перехвата". "В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по иранским объектам в Сирии", - добавили в армейской пресс-службе.

В армейском коммюнике указывается, что "сирены, сработавшие на Голанских высотах, являются результатом [запуска] сирийских зенитных ракет".

"Армия обороны Израиля продолжит действовать против любых попыток проникновения в израильское воздушное пространство и будут решительно пресекать любые попытки нарушения израильского суверенитета", - подчеркнули военные. В пресс-службе добавили, что "инцидент пока не исчерпан".

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×