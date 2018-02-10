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  10 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сирийские СМИ сообщили о нескольких сбитых израильских самолетах

CA-NEWS (CA) - Сирийские силы ПВО сбили несколько самолетов ВВС Израиля, которые атаковали военную базу в центральной части Сирии. Об этом сообщает сирийские информационное агентство SANA со ссылкой на военные источники.

Подробности произошедшего в новости агентства не приводятся. Уточняется лишь, что "акт агрессии" со стороны Израиля произошел сегодня утром. В ответ сирийские военные подбили "более одного" самолета.

В то же время, израильское издание Haaretz сообщает, что на севере страны разбился истребитель F-16, который был подбит над территорией Сирии. Оба пилота выжили, им удалось катапультироваться.

По данным газеты, в ночь на субботу на территории Израиля был обнаружен иранский беспилотник, запущенный из Сирии. Израильские истребители его сбили. После этого Армия обороны Израиля атаковала "иранские цели в Сирии", пишет газета. В результате работы сирийских ПВО был потерян один израильский истребитель. Кроме того, в некоторых районах Израиля сработала система воздушной тревоги.

"Мы идентифицировали иранский беспилотник, который был запущен с сирийской территории. Беспилотник идентифицировали системы ВВС Израиля, и затем он был сбит истребителем ВВС Израиля. Иранский беспилотник разбился на нашей территории и находится у нас", - говорится в заявлении представителя Армии обороны Израиля Ронена Манелиса.

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