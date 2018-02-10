Президент Южной Кореи посетит Казахстан в мае

CA-NEWS (KZ) - Визит президента Южной Кореи Мун Чже Ина в Казахстан ожидается в мае этого года, сообщила пресс-служба сената парламента РК.

Казахстанский депутат Георгий Ким провел переговоры со спикером парламента Южной Кореи. Стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной и индустриально-инновационной сферах.

"В сфере двухсторонних отношений этот год насыщен важными событиями и мероприятиями. Ключевым событием должен стать визит президента Республики Корея Мун Чже Ина в Казахстан в конце мая этого года", — сказал сенатор.

Также главе Национальной Ассамблеи Южной Кореи было передано приглашение от спикера сената Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить Астану с официальным визитом в этом году.