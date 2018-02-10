Назарбаев: государство не должно "поддерживать штаны" всех нуждающихся банков

CA-NEWS (KZ) - Назарбаев запретил Нацбанку финансово поддерживать незначимые для экономики частные банки, отметив, что в этом вопросе отныне нужно действовать строго.

Председатель Нацбанка Данияр Акишев рассказал, что согласно международному опыту программы поддержки должны охватывать только крупные институты, имеющие значимость для стабильности в стране.

"Более того, опция представления льготных ресурсов от государства должна иметь исключительно краткосрочный характер для недопущения иждивенческих настроений среди акционеров финансовых институтов. Постоянные линии господдержки создают стимулы получить дешевые государственные деньги для всех банков вне зависимости от их роли и размеров в банковской системе", — сказал Акишев на расширенном заседании правительства.

По его словам, небольшие банки, состояние которых не представляет никакой угрозы для общей финансовой стабильности, рассчитывают на участие в программе.

"Поэтому правление Нацбанка 6 февраля текущего года приняло решение: завершить реализацию программы в части мер докапитализации крупных банков. 7 февраля 2018 года рассмотрение заявок от банков прекращено, а те заявки, которые поступили до этого срока, останутся без рассмотрения", — заключил глава Нацбанка.

"Правильно, надо всем объявить. Состоятельные люди хотят иметь банк и создают его. Работают, это частный (институт), государство не имеет никакого отношения. Потом проваливаются и теперь государство должно "поддерживать штаны". Нельзя. Создал – пусть отвечает до конца", — сказал Назарбаев.

Президент отметил, что самым крупным системообразующим банкам требовалась поддержка, и Нацбанк ее оказал.

"Теперь дальше надо следить, чтобы не повторялось это каждый раз", — заметил Назарбаев.

"Надо сказать, что банки, которые оказались за бортом поддержки, они могут договориться с вкладчиками, акционерами, чтобы они не вытаскивали деньги, пролонгировали кредиты, вот в этом можно им помочь. Таким образом, (можно) постепенно восстановить свои банки, если у них есть желание. Здесь нужна строгость. Когда тяжелые были времена, переходили мощный финансовый мировой кризис, мы допустили слабину и теперь надо кончать", — заключил президент.