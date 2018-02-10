Советник Президента Афганистана по вопросам нацбезопасности посетит Узбекистан
- Узбекистан, политика
- 13:48, 10 февраля 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкент 9 февраля с рабочим визитом прибыла делегация Исламской Республики Афганистан во главе со Старшим советником Президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мухаммадом Ханифом Атмаром.
В программе визита встречи и переговоры в правительстве, Министерстве иностранных дел и других госструктурах, а также обсуждение практических аспектов подготовки проведения в Ташкенте международной конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», сообщили в МИД РУз.
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