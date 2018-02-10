В Таджикистане массовое пищевое отравление, есть жертвы

CA-NEWS (TJ) - Массовое отравление жителей двух кишлаков зарегистрировано в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Отравились люди, употребившие муку, перемолотую из пшеницы, завезенной местным предпринимателем, передают местные СМИ.

Как сообщила на своей страничке в Фейсбуке пресс-секретарь исполнительного органа государственной власти ГБАО Нилуфар Асламшоева, в августе прошлого года местный предприниматель, житель кишлака Тугоз сельского джамоата Питуп, завез в селение 5,4 тыс. килограмм пшеницы, закупленной в районе Хамадони Хатлонской области, на юге Таджикистана.

Пшеницу предприниматель реализовал местным жителям, которые перемалывали ее в муку на мельнице. Оказалось, что в составе пшеницы есть ядовитое растение гелиотроп.

Первые признаки отравления от употребления лепешек, испеченных из перемолотой пшеницы были зарегистрированы 17 января текущего года. В областную больницу с признаками отравления были доставлены 5 членов семьи Курбонбековых – жители кишлака Питуп Ишкашимского района.

Врачи выявили у больных заболевание гепатита с гелиотропическим отравлением в результате попадания в организм ядовитого растения гелиотроп. К сожалению, 31 января в больнице скончался 11-летний член семьи Курбонбековых.

В связи с сложившейся ситуацией, по поручению главы ГБАО Шодихони Джамшеда была создана рабочая группа из числа специалистов, которая была отправлена в Ишкашимский район, где и были установлены причины отравления людей, описанные выше.

В настоящее время в больнице с признаками отравления лечение проходят 19 человек, в том числе 8 детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

По мнению специалистов медицинской сферы, есть вероятность того, что у жителей района, которые употребляли ядовитую муку в декабре и январе, признаки болезни появятся в апреле.

Ядовитая пшеница была изъята у населения, и по поручению руководства области населению выдана мука из запасов Агентства государственных материальных резервов.