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  11 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ким Чен Ын пригласил лидера Южной Кореи в КНДР

CA-NEWS (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина «как можно раньше» посетить Пхеньян и провести там двусторонний саммит. Представитель администрации южнокорейского лидера на брифинге сообщил, что соответствующее устное послание в ходе переговоров передала Ким Ё Чен — родная сестра лидера КНДР, входящая в состав высокопоставленной делегации Северной Кореи.

Мун Чжэ Ин, по информации южнокорейского агентства «Ренхап» изложил необходимые для такой встречи условия. «Давайте сделаем это, создав, в будущем, необходимые условия»,— приводит его слова агентство, не уточняя о каких условиях идет речь.

Напомним, одним из ключевых событий Олимпиады в Пхёнчхане, открывшейся вчера, стало одновременное посещение Южной Кореи двумя высокопоставленными делегациями — из США и КНДР. Впрочем, из заявлений представителей Вашингтона, Пхеньяна и Сеула следовало, что об «олимпийском перемирии» говорить не приходится.

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Комментарии (2)
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SanAndreas13
17:02, 10 февраля 2018
Пусть померятся и выгонят америкосов!
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Tashkentec
16:31, 10 февраля 2018
Наконец-то потепление на Корейском полуострове. Так оно и должно быть- один народ, одна страна. Пусть во всём мире будет мир!
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