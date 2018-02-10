Ким Чен Ын пригласил лидера Южной Кореи в КНДР

CA-NEWS (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина «как можно раньше» посетить Пхеньян и провести там двусторонний саммит. Представитель администрации южнокорейского лидера на брифинге сообщил, что соответствующее устное послание в ходе переговоров передала Ким Ё Чен — родная сестра лидера КНДР, входящая в состав высокопоставленной делегации Северной Кореи.

Мун Чжэ Ин, по информации южнокорейского агентства «Ренхап» изложил необходимые для такой встречи условия. «Давайте сделаем это, создав, в будущем, необходимые условия»,— приводит его слова агентство, не уточняя о каких условиях идет речь.

Напомним, одним из ключевых событий Олимпиады в Пхёнчхане, открывшейся вчера, стало одновременное посещение Южной Кореи двумя высокопоставленными делегациями — из США и КНДР. Впрочем, из заявлений представителей Вашингтона, Пхеньяна и Сеула следовало, что об «олимпийском перемирии» говорить не приходится.