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  11 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Разведка США заплатила $100 тыс. пообещавшему вернуть украденные коды АНБ россиянину

CA-NEWS (CA) - Сотрудники американских разведывательных служб заплатили $100 тыс. некоему россиянину, пообещавшему вернуть им похищенное при кибератаке на Агентство национальной безопасности (АНБ) США секретное кибероружие, пишет в субботу газета The New York Times со ссылкой на источники в американских и европейских спецслужбах.

Как пишет издание, россиянин, связанный, по данным газеты, с хакерами из Восточной Европы и российскими спецслужбами, также предложил им продать материал, компрометирующий президента США Дональда Трампа. Сотрудники разведслужб заявили ему, что им не нужен компромат на президента. В свою очередь россиянин сообщил, что располагает информацией о связях Трампа и его помощников с Россией.

За свои усилия он потребовал $1 млн, и первую часть этой суммы в размере $100 тыс. ему передали в сентябре в одном из отелей Берлина, пишет газета. Однако вместо украденного программного обеспечения он передал им "непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию о Трампе и других лицах, включая данные банковских счетов, электронную переписку и предполагаемые данные российской разведки", сообщает издание.

После этого сотрудники разведслужб отказались от дальнейшего общения с ним, поскольку опасались огласки этой операции, которая могла бы привести к кризису в Вашингтоне. Кроме того, они выразили опасения, что эта операция была спланирована российскими спецслужбами с целью внести раздор в американское правительство.

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Комментарии (2)
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pinkerton02
18:29, 10 февраля 2018
Опять самая многочисленная, самая богатая самая самая спецслужба в мире обосралась по полной.
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Logika
18:09, 10 февраля 2018
Ах какие Задорники...
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