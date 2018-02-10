Разведка США заплатила $100 тыс. пообещавшему вернуть украденные коды АНБ россиянину

CA-NEWS (CA) - Сотрудники американских разведывательных служб заплатили $100 тыс. некоему россиянину, пообещавшему вернуть им похищенное при кибератаке на Агентство национальной безопасности (АНБ) США секретное кибероружие, пишет в субботу газета The New York Times со ссылкой на источники в американских и европейских спецслужбах.

Как пишет издание, россиянин, связанный, по данным газеты, с хакерами из Восточной Европы и российскими спецслужбами, также предложил им продать материал, компрометирующий президента США Дональда Трампа. Сотрудники разведслужб заявили ему, что им не нужен компромат на президента. В свою очередь россиянин сообщил, что располагает информацией о связях Трампа и его помощников с Россией.

За свои усилия он потребовал $1 млн, и первую часть этой суммы в размере $100 тыс. ему передали в сентябре в одном из отелей Берлина, пишет газета. Однако вместо украденного программного обеспечения он передал им "непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию о Трампе и других лицах, включая данные банковских счетов, электронную переписку и предполагаемые данные российской разведки", сообщает издание.

После этого сотрудники разведслужб отказались от дальнейшего общения с ним, поскольку опасались огласки этой операции, которая могла бы привести к кризису в Вашингтоне. Кроме того, они выразили опасения, что эта операция была спланирована российскими спецслужбами с целью внести раздор в американское правительство.