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  11 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Дворника в Лондоне едва не убила упавшая с неба глыба льда (видео)

CA-NEWS (CA) - Глыба льда рухнула с неба на дорогу в британской столице, чуть не задев прохожих.

Инцидент попал на авторегистратор. На кадрах видно, как уборщик улицы отскакивает в сторону, когда на землю падают куски льда.

Как пишет газета Richmond and Twickenham Times, мужчина по имени Сергей Мешков рассказал, что едва спасся от летевшей на него ледяной глыбы «килограммов на десять».

СМИ отмечают, что над этой улицей часто пролетают самолеты, и лед мог упасть с одного из них. Однако в управлении гражданской авиацией считают, что в данном случае речь идет о «метеорологическом явлении».

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