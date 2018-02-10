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  11 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Израиль закрыл для полетов часть воздушного пространства

CA-NEWS (CA) - В Израиле закрыли значительную часть воздушного пространства страны, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя авиационных властей Израиля.

«Воздушное пространство к северу от Шфаима закрыто для всех рейсов», — уточнил он. ​При этом он подчеркнул, что аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве работает в штатном режиме.

Утром 10 февраля израильские военные сбили иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с территории Сирии. Беспилотник был сбит после того, как он пересек израильскую границу. После этого ВВС страны атаковали «иранские цели в Сирии». Как отмечало агентство Reuters, речь идет об «иранских системах управления» БПЛА.

По самолетам, наносившим удары, сработала система противовоздушной обороны (ПВО) Сирии. Из-за огня в нескольких районах Израиля — городе Бейт-Шеан, в его округе и на Голанских высотах — включились сирены воздушной тревоги. При атаке израильские военнослужащие потеряли истребитель F-16 в северной части страны. Оба пилота катапультировались, они были госпитализированы. Один из пилотов получил тяжелые травмы. Государственное сирийское агентство SANA сообщало, что ПВО страны удалось подбить более одного израильского самолета, однако в Тель-Авиве эту информацию опровергли.

Позже израильские ВВС нанесли новые удары по Сирии, целью на этот раз стала система ПВО страны. ​Как сообщил Тель-Авив, были поражены 12 целей, в том числе три батареи ПВО и четыре иранских военных объекта.

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