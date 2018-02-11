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  11 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Белый дом поддержал авиаудары Израиля по Сирии

CA-NEWS (CA) - Администрация Трампа выступила с поддержкой действий Израиля, который накануне нанес ряд авиаударов по территории Сирии. Заявление Белого дома цитирует Haaretz.

«Израиль — верный союзник Соединенных Штатов, и мы поддерживаем его право на защиту от сирийской армии и ополченцев, поддерживаемых Ираном, на юге Сирии. Мы призываем Иран и его союзников прекратить провокационные действия и начать работать над достижением мира в регионе», — говорится в заявлении.

Ранее с поддержкой Тель-Авива после обмена ударами между Израилем и Сирией выступил Госдеп и Пентагон. При этом американские военные исключили свою причастность к инциденту.

В ночь с 9 на 10 февраля ВВС Израиля сбили беспилотник, нарушивший границы страны. В Тель-Авиве заявили, что он принадлежал Ирану и был запущен с территории Сирии. После этого израильские самолеты нанесли удар по ряду объектов в соседнем государстве. Ответным огнем сирийские ПВО сбили один из атакующих самолетов, истребитель F-16.

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