В ООН заявили о 1000 жертв авиаударов в Сирии за первую неделю февраля

CA-NEWS (CA) - Количество убитых и раненых в результате авиаударов в Сирии за период со 2 по 9 февраля превысило тысячу человек, говорится в сообщении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

В отчете на сайте ООН уточняется, что за этот период от авиаударов погибли 277 гражданских лиц, при этом 230 из них были убиты при налетах военной авиации президента страны Башара Асада и его союзников. Еще 812 человек, по предварительным данным, получили ранения.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш назвал происходящее одним из самых жестоких периодов за все время войны в Сирии и призвал стороны конфликта к немедленной и безусловной деэскалации насилия в стране. «Все заинтересованные стороны несут ответственность и должны соблюдать нормы международного права», — заявил он.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зайд аль-Хусейн также призвал к срочным международным действиям по защите гражданских лиц, на которых «волна за волной» обрушиваются авиаудары. «Беспощадный характер этих нападений подтверждается сообщениями о том, что по меньшей мере девять медицинских учреждений, шесть из которых находятся в Идлибе и три — в Восточной Гуте, пострадали от авиаударов», — заявил аль-Хусейн.

«Даже по жестоким стандартам Сирии, это исключительно прискорбные события и жестокая ирония, учитывая, что оба района были объявлены »зонами деэскалации», — добавил он.

В сообщении приводится пример одного из авиаударов по жилому дому в близи Дамаска, который был нанесен 6 февраля. Тогда были убиты 31 мирный житель, в том числе 12 женщин и четверо детей. Кроме того, более 100 человек были ранены, в том числе 37 детей.