В 160 км от Пхенчхана произошло землетрясение

CA-NEWS (CA) - Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано примерно в 160 км к югу от южнокорейского города Пхенчхан, где проходят зимние Олимпийские игры. По данным южнокорейского агентства Yonhap, которое ссылается на геологическую службу США, эпицентр находился в 7 км к северо-западу от Хоко в Южной Корее.

Жителям олимпийской деревни в Пхенчхане разосланы SMS с сообщением о чрезвычайной ситуации.

Случившееся может быть афтершоком после землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло в этом же районе в ноябре прошлого года, сообщает агентство Reuters.

Отмечено 16 случаев повреждения зданий. О жертвах и пострадавших информации нет.