В 160 км от Пхенчхана произошло землетрясение
- Азия и мир, происшествия
- 12:55, 11 февраля 2018
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CA-NEWS (CA) - Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано примерно в 160 км к югу от южнокорейского города Пхенчхан, где проходят зимние Олимпийские игры. По данным южнокорейского агентства Yonhap, которое ссылается на геологическую службу США, эпицентр находился в 7 км к северо-западу от Хоко в Южной Корее.
Жителям олимпийской деревни в Пхенчхане разосланы SMS с сообщением о чрезвычайной ситуации.
Случившееся может быть афтершоком после землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло в этом же районе в ноябре прошлого года, сообщает агентство Reuters.
Отмечено 16 случаев повреждения зданий. О жертвах и пострадавших информации нет.
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