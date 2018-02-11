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  12 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148. По предварительным данным все 71 человек погибли

CA-NEWS (CA) - Пассажирский самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в Подмосковье. На борту лайнера находились 65 человек и шесть членов экипажа, рассказал РБК источник в МЧС и подтвердил источник в ГУ МВД по Московской области. Позднее в пресс-службе МЧС «Интерфаксу» сообщили, что первые спасатели уже прибыли к месту крушения катастрофы.

По предварительным данным, самолет разбился в районе деревни Аргуново. В результате крушения пассажирского самолета Ан-148 в подмосковном Раменском никто не выжил, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В МЧС России официально подтвердили информацию о крушении лайнера. Открыта горячая линия 8 800 775 17 17.

По данным сайта Flightradar24, отслеживающего перемещения самолетов, лайнер Ан-148 рейса 6W703 «Саратовских авиалиний» перестал передавать сигналы о своем местонахождении в районе деревни Аргуново. В этот момент скорость самолета составляла 614 км/ч, он летел на высоте 990 метров. Ан-148 вылетел из Домодедово в 14:21 мск, опоздание составило 21 минуту, следует из данных табло аэропорта Домодедово.

Как сообщает ТАСС, министр транспорта Максим Соколов уже вылетел на место крушения упавшего Ан-148. Соколов также провел переговоры с главами МЧС, руководством Подмосковья и Росавиации. Позднее последовала реакция от президента Владимира Путина. Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент поручил «поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье». Он также выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе.

Самолет был новым, рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах. Срок его эксплуатации не превышал восьми лет. «Самолет был произведен менее восьми лет назад и ранее эксплуатировался в авиакомпании «Россия», где летал, в том числе, на зарубежных направлениях, а позже был передан «Саратовским авиалиниям», — сказал источник агентства. По данным сайта Рlanespotters, самолет эксплуатировался более семи лет, а к «Саратовским авиалиниям» перешел с февраля 2017 года.

По факту крушения Ан-148 следственным управлением СКР на транспорте было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На место крушения выехала следственно-оперативная группа.

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Комментарии (1)
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ripple
21:04, 11 февраля 2018
RIP. Cамолет - самый безопасный вид транспорта, но не в СНГ или Африке. Все зависит от состояния самих самолетов, профессиональности пилотов и менеджмента авиакомпаний. Поэтому я вообще не летаю российскими, а также авиакомпаниями стран СНГ. А в КР вообще западло летать местными авиалиниями.
Не верю и не доверяю я им. Самолеты часто старые, а пилоты как водители маршруток, пофигисты. Нужно пригласить Qantas и Lufthansa и отдать им все внутренние рейсы. А местным авиакомпаниям вообще запретить летать, раз им все равно на безопасность.
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