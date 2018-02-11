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  12 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Опубликованы первые фото и видео с места крушения Ан-148 в Подмосковье

CA-NEWS (CA) - Появилась видеозапись, сделанная на месте крушения Ан-148. На записи видно детали самолета характерно желто-черной раскраски, разбросанные по заснеженному полю. Видео опубликовал телеканал Life.

Днем в воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье разбился Ан-148 «Самарских авиалиний», летевший в Орск. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Как сообщает РБК, самолет перестал выходить на связь через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово, сообщили в Росавиации. По данным табло аэропорта, самолет вылетел в 14:21 по мск (опоздание на 21 минуту). Вскоре после появления первых сообщений о крушении лайнера, спасатели обнаружили обломки Ан-148. Затем на место прибыли первые спасатели.

По данным Flightradar24, крушение произошло недалеко от деревни Аргуново. Лайнер, согласно последним переданным данным, летел со скоростью 614 км/ч на высоте 990 метров.

Как сообщили «РИА Новости» в полиции, на месте крушения работают полицейские и спасатели. «Сотрудники полиции совместно с сотрудниками экстренных служб работают на месте крушения воздушного судна», — сообщили в МВД. Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков сказал «Интерфаксу», что медицинские работники и специалисты МЧС были вынуждены пешком добираться до места крушения Ан-148.

По факту крушения самолета Московское межрегиональное следственное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело, расследование дела было передано в главное управление особо важных дел СКР.

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