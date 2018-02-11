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  12 февраля 2018
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Казахстан завоевал первую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане

CA-NEWS (KZ) - Казахстан завоевал первую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, казахстанская фристайлистка Юлия Галышева отобралась в суперфинал соревнования в женском могуле, где с результатом в 77.40 баллов заняла 3 место.

«Я очень счастлива, рада. Это моя первая олимпийская медаль. Спасибо всем: моей команде, стране и болельщикам. Буквально вчера представляла, что я буду в призерах. Моя сломанная рука дала мне еще большую мотивацию, чтобы завоевать медаль», - поделилась впечатлениями бронзовая чемпионка.

Золото завоевала француженка Перрин Ляфонт, набравшая 78.65 баллов. Серебро досталось представительнице Канады Жюстин Дефюр-Ляпоинт - 78.56.

На 4 месте Жакаре Энтони (Австралия) - 75.35; 5 - Бриттани Кокс (Австралия) - 75.08.

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