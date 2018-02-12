Глава МИД Узбекистана провел переговоры с министром иностранных дел Ирана

CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, прибывший в г.Тегеран с визитом, 10 февраля встретился с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Министры подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении и расширении узбекско-иранских связей во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В ходе обмена мнениями по региональной проблематике отдельное внимание было уделено развитию афганской ситуации, в том числе повестке дня предстоящей в г.Ташкенте международной конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

На встрече также рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках ООН, ШОС и других международных организаций.