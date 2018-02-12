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  12 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Ирана принял главу МИД Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Делегация Республики Узбекистан во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 10 февраля была принята в г.Тегеране президентом Ирана Хасаном Рухани. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Министр поблагодарил президента Ирана за встречу и возможность обсудить актуальные вопросы узбекско-иранского диалога и передал теплые пожелания главы Узбекистана Шавката Мирзиёева Хасану Рухани и иранскому народу.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития двусторонних отношений в контексте реализаций договорённостей, достигнутых на встрече президентов Узбекистана и Ирана 10 сентября 2017 года в г.Астане.

Состоялся также обмен мнениями по ряду региональных проблем, в том числе по ситуации в Афганистане. Стороны отметили важность совместных международных усилий для начала процесса политического урегулирования афганского кризиса.

Руководитель Ирана поддержал инициативу Узбекистана по проведению международной конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

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