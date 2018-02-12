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  12 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголбанк выпустил новую монету с изображением собаки монгольской породы

CA-NEWS (MNG) - Монголбанк выпустил памятную серебряную монету «Монгол Банхар» (собака монгольской породы — ред.) по случаю монгольского традиционного праздника Цагаан сар. Об этом сообщает 9 февраля Монцамэ со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Цагаан сар — так в Монголии на называют Новый год по лунному календарю, который празднуется в течение трех дней и каждый год выпадает на разные даты. Этот праздник для жителей Монголии является самым важным, традиционно его отмечают в кругу семьи.

В период празднования Цагаан сара Монголия также закрывает государственную границу с соседними Россией и Китаем.

В целях пополнения коллекции своего Фонда сокровищ памятными монетами Центробанк с 1972 года выпускает серебряные и золотые монеты с изображением редких животных, видных политических, общественных деятелей и знаменитых олимпийцев Монголии.

В прошлом году Монголбанк выпустил серебряную монету «Мазаалай», и присоединился к защите и популяризации гобийского бурого медведя мазаалай, занесенного в Красную книгу.

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