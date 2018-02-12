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  12 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Посол РК дал рекомендации, как избежать штраф или тюрьму в ОАЭ после введения безвизового режима
Предыстория: С 10 марта граждане Казахстана смогут въезжать в ОАЭ без виз

CA-NEWS (KZ) - Посол Казахстана в Объединенных Арабских эмиратах Кайрат Лама Шариф дал рекомендации о том, как вести себя в ОАЭ, чтобы избежать неприятных ситуаций во время поездки.

Как написал он на своей странице в Facebook, с 10 марта 2018 года будут отменены визы в Эмираты для граждан Казахстана. В связи с этим он попросил соотечественников ознакомиться с общими правилами пребывания в стране.

При выезде за границу рекомендуется проверить действительность проездных документов, срок действия паспорта не должен истекать менее чем за 6 месяцев после окончания поездки.

При пересечении границы граждане Казахстана должны иметь отдельный паспорт и проходить паспортный контроль в общем режиме.

«Дети, выезжающие в Эмираты совместно с родителями (попечителями), при пересечении границы должны иметь собственный паспорт, детям, вписанным в паспорта родителей, в прохождении границы будет отказано», - отмечает посол.

По истечению 30-дневного срока пребывания гражданам РК необходимо покинуть территорию ОАЭ. В случае нарушения срока пребывания местное законодательство предусматривает административный штраф в размере 200 дирхам ($54) в первый день и по 100 дирхам ($27) за каждый последующий день.

Трудовая деятельность на территории Эмиратов возможна только в случае оформления резидентской визы либо рабочей визы. Осуществлять коммерческую, трудовую деятельность по безвизовому режиму запрещено. В случае выявления факта нелегальной трудовой деятельности, в соответствии с законом о труде и миграции ОАЭ, предусмотрен административный штраф, как на работника, так и на работодателя, также возможен тюремный срок от 1 до 6 месяцев с последующей депортацией, написал К.Лама Шариф.

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