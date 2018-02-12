Музыкант из Германии назначен посланником культуры Монголии

CA-NEWS (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии в Германии Д.Ганбат вручил сертификат посланника культуры Монголии немецкому певцу, музыканту Вольфгангу Хайхелю, сообщает Монцамэ.

Вольфганг Хайхель был солистом немецкого музыкального коллектива «Dschinghis Khan» (рус. Чингисхан), созданного в 1979 году в ФРГ специально для выступления на конкурсе песни Евровидение.

Их песня «Чингисхан» заняла 4-е место на конкурсе Евровидение в 1979 году, после чего стала очень популярна не только в Германии, но и в Восточной Европе, в том числе и в СССР, а также в Австралии и Японии.

С 2015 года группа стала называться «Dschinghis Khan Revue», а с 2016 — «Dschinghis Khan World». В 2006 году группа выступила на праздничном концерте в Улан-Баторе по случаю 800-летия Монгольской Империи.