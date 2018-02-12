МИД: По предварительным данным, среди пассажиров разбившегося Ан-148 граждан Казахстана не было

CA-NEWS (KZ) - По предварительным данным, среди пассажиров разбившегося в Московской области России самолета Ан-148 граждан Казахстана не было, сообщил глава пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.

«Наши дипломаты в России находятся в постоянном контакте с местными службами и продолжают следить за ситуацией», - написал он в социальной сети.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 11 февраля в 14:24 вылетел из московского «Домодедово» в город Орск Оренбургской области, но в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Все они погибли. Официально о причинах крушения не сообщалось.