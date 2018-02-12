Генпрокуратура России завела более 70 уголовных дел в Дагестане после ареста руководства республики

CA-NEWS (CA) - Более 70 уголовных дел возбудили в Дагестане после проверок, проведенных генеральной прокуратурой в январе. Об этом замгенерального прокурора России Иван Сыдорук сообщил на подведении итогов работы комиссии надзорного органа в Махачкале, передает телеканал РБК.

«Комиссия обнаружила 2431 нарушение закона, направила 83 представления, 170 протестов. Возбуждено 71 уголовное дело и 433 дела по административным нарушениям», - сказал он.

По словам Сыдорука, в работе прокуратуры Махачкалы обнаружены незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.

«Множество упущений и недостатков. В первую очередь - противодействие коррупции, которая приобрела в республике системный характер. Комиссия выявила 350 нарушений антикоррупционного законодательства так, о фактах участия в коммерческих организациях не сообщили семь замминистров республики», - продолжил прокурор.

В м​инсельхозе Дагестана не велись личные дела служащих, а власти проводили «многомиллиардные госзакупки» без объявления тендера или аукциона, добавил Сыдорук.

На заседании присутствовал и генпрокурор Юрий Чайка, о его визите в Дагестан ранее сообщал РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах и в руководстве региона. 10 февраля, прибыв в Махачкалу, Чайка представил нового прокурора Дагестана - 46-летнего Дениса Попова, отметив его 20-летний стаж работы и опыт борьбы с коррупцией.

С 5 февраля во всех республиканских министерствах и ведомствах проводятся проверки и выемки документов. В тот день сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра республики, двух его заместителей и бывшего министра образования и науки Дагестана. Васильев отправил правительство Дагестана в отставку. Задержанных доставили спецрейсом в Москву, где их арестовали. Им предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств.

Кроме того, вместе с группой из Генпрокуратуры в Махачкалу прилетели следователи центрального аппарата МВД и ФСБ.