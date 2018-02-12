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  12 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Узбекистана прибыл с двухдневным визитом в Индию

CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 11 февраля прибыл в Дели с двухдневным визитом в Индию.

В ходе визита А.Камилов встретится с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж, сообщает министерство внешних связей Индии.

Главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и Индии встретятся 12 февраля и обсудят ряд вопросов двустороннего характера.

Как сообщает India Today, Индия выразила заинтересованность в покупке урана в Узбекистане, чтобы диверсифицировать свои источники закупок ядерного топлива.

По данным Всемирной ядерной ассоциации Узбекистан является седьмым по величине экспортером урана в мире. Согласно данным Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам республики, разведанные и оцененные запасы урана составляют 185,8 тыс. тонн.

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