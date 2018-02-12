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  12 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Курс доллара на «черном рынке» в Туркменистане в четыре раза выше официального
Предыстория: Курс доллара на «черном рынке» в Туркменистане вновь растет

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде, курс доллара на «черном рынке» резко вырос за два дня, сообщает издание «Хроника Туркменистана» со ссылкой на источники.

Если 9 февраля валютчики покупали доллар за 13 манатов, то сегодня, 10 февраля, цена доллара достигла 14,2 манатов, что в четыре раза выше официального, который все еще равен 3,5 манатам.

С начала 2018 года курсы валют на «черном рынке» значительно колеблются, но прослеживается явная тенденция к значительному росту. С января, когда курс был равен 10 манатам, стоимость доллара выросла уже на 4 маната или на 40%.

курс

Официальный курс ЦБ Туркменистана, установленный в начале 2015 года, зафиксирован на уровне 3.5 маната за $1 и в течение трех лет остается неизменным.

Официально обмен наличной валюты в Туркменистане запрещен с начала 2016 года.

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