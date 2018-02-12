Бердымухамедов поручил разработать государственную программу «Цифровой Туркменистан»

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил Академии наук разработать новую государственную программу «Цифровой Туркменистан», основная цель которой стимулирование развития информационно-коммуникационных технологий и повышение вклада этого сектора в ВВП страны, а также устранение «цифровой разницы» в быту населения велаятов, городов и сел, сообщает пресс-служба главы государства.

Данная Программа призвана содействовать ускорению перевода на инновационные рельсы национальной экономики, повышению трудовой занятости в наукоемких отраслях, внедрению передовых технологий в производстве, полному переходу на электронный документооборот и систему электронной идентификации личности, говорится в сообщении.