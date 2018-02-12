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  12 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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С падением курса рубля многие мигранты возвращаются в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - У РФ появился шанс уладить сложности в вопросе трудовых мигрантов, отмечается в статье "АиФ" "Брат, из России уезжаем!".Гастарбайтеры начали возвращаться в Узбекистан".

Каждый таксист, подвозивший меня в узбекских городах, обязательно спрашивал: «А ты откуда?» (Обращение на «вы» в Узбекистане не слишком принято.) Услышав «из Москвы», солидно кивал и говорил: «Да, работал я там». Правда, потом выяснялось, что работа была не совсем в Москве, а в Петербурге, Курске и даже в ледяном Магадане. Как правило, мои собеседники вкалывали на стройках, «бомбилами» в такси, дворниками, поварами и официантами. Поразил Улугбек из Бухары, умудрившийся полдня пахать на строительстве, а другие полдня варить плов в элитном ресторане в центре Москвы. «Тебя еду готовить взяли вообще без проверки?» - «Э, брат, конечно! Им главное - зарплату маленькую платить». «Система простая, - рассказывает Рахим из Самарканда. - Один мужчина, по виду солидный, снимает в Москве двухкомнатную квартиру за 40 тыс. руб. Заселяются туда 30 человек, платят по 3 тыс. с каждого. Пока одни работают, другие спят на полу. Я тоже так устраивался». Из-за падения курса рубля многие нелегалы вернулись домой в Узбекистан. Согласно статистике, с 2015-го из России назад приехал 1 млн (!) узбекских трудовых мигрантов. Правда ли это?

«Бабай» на вокзале

Если судить по автовокзалам в Ташкенте и Самарканде, так не скажешь. Там по-прежнему битком набитые старые маршрутки с надписями «Москва» и «Астрахань», автобусы, разваливающиеся на ходу, - именно такой недавно сгорел на трассе, направляясь в Россию: в огне погибли 52 гражданина Узбекистана. Мигранты стекаются на автовокзалы из маленьких городков и деревень, где средняя зарплата около 3 тыс. руб. в переводе на наши деньги. Почти всегда это молодые мужчины, плохо знающие русский язык. В РФ они не покупают патенты на работу - обычно их скопом отправляют на стройки. Группами будущих строителей управляют «бабаи» («дедушки»), хотя порой им едва за 30 лет. Они руководят и устройст­вом мигрантов в крупных городах России, получая за это свой процент. Но, если сейчас гастарбайтеров в РФ стало на четверть меньше, сколько же тогда их было раньше?

- Статистика утверждает: в России находилось на заработках от 4 до 6 млн узбеков, - говорит Ойбек Тимуров, врач районной больницы в Самарканде. - С 1991 г. от нас в РФ ехали так называемые квалифицированные кадры: доктора, профессора, преподаватели, учёные. Их пытаются вернуть, хотят даже специально рекламу запустить. Но они не вернутся - там хорошая работа, многие перевезли в РФ жён и детей да и отвыкли от Узбекистана за двадцать-то лет. Тут стало получше, однако денег у людей по-прежнему не так уж много. И мои знакомые, приехавшие назад из Волгограда и Тюмени из-за резкого снижения курса рубля, теперь думают: не поспешили ли они? Ещё недавно 20% ВВП страны составляли денежные переводы узбекских гастарбайтеров из России. Удастся ли соскочить с этой иглы?

«Дураки и туристы»

Жизнь в республике дейст­вительно изменилась. Новый президент Шавкат Мирзиёев провёл небывалые для Узбекистана экономические реформы. По приезде больше не требуется идти на базар и менять у «валютчиков» рубли на узбекские сумы. Раньше официальный курс был в два раза ниже курса чёрного рынка и в банки несли деньги (как выражались сами узбеки) только «дураки и американские туристы». Туризм развивается так, что позавидуешь. За год открылось множество недорогих гостиниц, между городами запустили новые маршруты скоростных поездов. Меня поразил факт - провинциальная молодёжь и обычные владельцы кафешек на ташкентском базаре Чорсу неплохо говорят по-английски. А в Самарканде я видел даже местных милиционеров, хоть и с трудом, но объясняющихся на языке Шекспира. Узбекистан изо всех сил пытается уйти от имиджа «царства гастарбайтеров», став популярным направлением для путешествий: в Бухаре и Самарканде западных гостей толпы. Но хватает и вещей, которые ничуть не изменились со времён Каримова. Коррупция процветает - кассиры в будках у достопримечательностей, понизив голос, предлагают билет за полцены, отправляя эти деньги себе в карман. Правда, на чиновников теперь можно пожаловаться через Интернет - те, не привыкшие к электронным жалобам, с перепугу реагируют мгновенно. На публикации российской прессы об Узбекистане реакция такая же быстрая - репортаж на сайте «АиФ» был заблокирован уже через пару часов после выхода: дабы его не смогли прочитать узбеки.

Мафия холодильников

- Правление Каримова базировалось на следующих вещах - мы бедные, зато тут нет революций и атак исламистов, как в Кыргызстане и Таджикистане, - объясняет бывший сотрудник Министерст­ва финансов Рустам Абдуллаев (имя изменено. - Авт.). - И конечно, полнейшая диктатура: за анекдот про президента сажали в тюрьму. Сейчас идут послабления - например, перестали в обязательном порядке отправлять студентов на уборку хлопка, однако с доходами в государстве остаются сложности. Зарплаты, как и в России, перечисляют на банковскую карточку. Но отнюдь не везде ею можно платить. В супермаркете - пожалуйста, а вот за холодильник или телевизор не расплатишься. В результате появилась даже «финансовая мафия», делающая обналичку за 20-25% от цены.

Узбекистану важно вернуть свою рабочую силу. У нас были вопиющие случаи, когда умирает в кишлаке старик, его родст­венники идут по деревням и с трудом находят молодых людей, способных отнести тело на кладбище, - все сильные мужчины на заработках в России.

«Я был в Москве, Новгороде, Казани - почему там узбекская черешня в мае стоит 400 руб., хотя я умоляю взять её за 30? - спрашивает меня торговец на рынке Чорсу. - Бред какой-то! Ваши перекупщики раньше везли «пластмассовые» фрукты и овощи из Европы, а сейчас тащат их из Турции. Чем Узбекистан-то не угодил? Здесь тонны витаминов, стоят они копейки. Но по дороге в Россию дорожают в 15-20 раз. Почему так получается?» Да мне и самому это интересно. Ведь, покупая местную продукцию, мы помогали бы экономике Узбекистана (и своему обеденному столу тоже), сокращая тем самым количество нелегалов из Средней Азии. Я ничего не имею против привлечения рабочей силы из-за рубежа, но в разумных количествах. Трудовые же мигранты, приезжающие к нам под присмотром «бабаев», обеспечивают ещё и криминал, и теракты (в их среде прекрасно чувствуют себя вербовщики исламистов) и сокращают в нашей стране нормальные рабочие места. Ибо нанимателям проще взять мигранта, нежели гражданина РФ, - мигранту можно платить зар­плату в 2 раза меньше. «Брат, сейчас мы из России уезжаем, - кивает таксист Фирдоуз по дороге в аэропорт. - Но пока не знаем: может быть, скоро и вернёмся». Пока у РФ впервые за долгое время появился шанс уменьшить чрезмерное количест­во гастарбайтеров. И надеюсь, мы его не упустим.

Только цифры

По официальной статистике МВД, в 2017 г. в Россию по работе приехали:

1 человек - из Западной Сахары;
1 - из Сомали;
3 - из Экваториальной Гвинеи;
17 - из Ватикана;
7487 - из США;
1 822 933 - из Узбекистана.

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