КПП «Андархон» на узбекско-таджикской границе возобновил работу

CA-NEWS (UZ) - Пункт пропуска «Андархон» между Узбекистаном и Таджикистаном вновь открыт и работает для физлиц в упрощенном режиме, передает Газета.uz.

10 февраля открылся контрольно-пропускной пункт «Андархон» / «Патар» в Бешарыкском районе Ферганской области на границе с Таджикистаном. Об этом сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

Прежде пост был закрыт для перехода границы. Теперь же пункт открыт для пропуска физических лиц в упрощенном порядке.

Как отмечалось в репортаже, на совещаниях межправительственных комиссий Узбекистана и Таджикистана обсуждаются вопросы отмены торговых ограничений, унификации тарифов за перевозку товаров, реабилитации дорог межгосударственного значения и упрощения пересечения границ физическими лицами.