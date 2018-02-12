Глава МВФ назвала неизбежным регулирование операций с криптовалютами

CA-NEWS (CA) - Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в интервью CNN Money заявила, что международное регулирование операций с криптовалютами неизбежно.

По ее словам, «эта область, безусловно, нуждается в регулировании».

«У нас было регулирование организаций на протяжении последних десяти лет после финансового кризиса, а сейчас нам точно нужно двигаться в сторону регулирования операций, забыть об организациях и работать над операциями», - сказала госпожа Лагард.

По ее словам, в операциях с криптовалютами есть много «темных» моментов, поэтому МВФ активно пытается предотвратить использование цифровых валют для отмывания денег или финансирования терроризма. Она уверена, что регулирующим органам необходимо сосредоточиться на том, как и кем проводятся операции, их контроле, а также на наличии у них необходимой лицензии.

В начале февраля курс одной из самых популярных криптовалют — биткоина — опустился ниже отметки в $9,4 тыс. впервые с конца ноября 2017 года. 2 февраля рынок криптовалют продемонстрировал мощное падение — его общая капитализация составляла около $410 млрд, потеряв за сутки $60 млрд.