В Казахстане в музее политических репрессий восстановлены письма и фотографии узниц 1930 годов

CA-NEWS (KZ) - В 2017 году отреставрировано 44 музейных экспоната, из них более 30 – документы жертв политических репрессий и тоталитаризма музейно-мемориального комплекса «Алжир».

Как сообщает пресс-служба акимата Астаны, были отреставрированы письма узниц лагеря и детей, фотографии заключенных женщин 1930 годов и справки о реабилитации. Среди них есть документы и личные вещи заключенных Розы Цыпкиной, Марии Минкиной, Гайнижамал Гайсиной, Гертруды Платайс, Рахиль Туркиной, Татьяны Шаховой и Ирины Шубриковой.

По словам главного хранителя фондов музейного комплекса Жанар Ергельдиной, большая часть документов была доставлена в музей в 2015 году.

«С 2014 года восстановлено около ста предметов нашего музея. Все материалы были представлены в экспозиции музея. Например, только по Розе Цыпкиной прошли реставрацию 10 документов, среди них ее письма сыну Бэну из лагеря, фотографии и различные справки. Эти ценные бумаги были переданы Бэном, который жил в Калифорнии, в музей в 2015 году. Его не стало 2016 году», - рассказала она.

«Алжир» был открыт 31 мая 2007 года по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в ауле Акмол Целиноградского района Акмолинской области. Фонд музея на сегодняшний день насчитывает более 15 тыс. экспонатов. Экспозиции музея открыты для посещения со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.